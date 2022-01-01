لجنة طوارئ بلدية غزة: وضع بركة الشيخ رضوان مطمئن

غزة / سما /

أكد مستشار لجنة الطوارئ في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز، أن وضع بركة الشيخ رضوان مطمئن حتى الآن، مبيناً أن السعة المتبقية داخلها تسمح بتجاوز المنخفض الحالي.

وأشار "أبو القمبز" في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن مستوى المياه في البركة وصل إلى 5 متر و70سم، مبيناً أن مرحلة الخطر تبدأ بعد وصوله 8 متر.

وشدد على أن المضخات تعمل على مدار الساعة بقوة تفريغ تبلغ 5 آلاف متر مكعب، وقد استطاعت تفريغ 115 ملم حتى اللحظة، موضحاً أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع لجنة الطوارئ المركزية والدفاع المدني وشركة الكهرباء.

وناشد المجتمع الدولي بسرعة مساعدة البلديات في صيانة الخطوط والمضخات لمواجهة المنخفضات العميقة، مشيراً إلى البلدية غزة تحتاج بالحد الأدنى ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار لترميم الدمار.

ودعا "أبو القمبز" المواطنين إلى عدم إلقاء النفايات، مطالباً نشطاء التواصل الاجتماعي بتقدير عمل البلديات وعدم تسليط الضوء على بعض الصور نتيجة تضرر البنية التحتية.