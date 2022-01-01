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33 حادث حصيلة ما تعاملت معه طواقم الدفاع المدني خلال سبع ساعات الأخيرة

الأحد 16 يناير 2022 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
33 حادث حصيلة ما تعاملت معه طواقم الدفاع المدني خلال سبع ساعات الأخيرة



رام الله / سما /

 تعاملت طواقم الدفاع المدني من الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية من مساء الأحد مع 33 حادث بالضفة الغربية.

ووفق بيان للدفاع المدني، فإن أبرز تلك الحوادث كانت: إنقاذ 5 مواطنين عالقين داخل مركبتهم في سلفيت بسبب تجمع المياه، وفتح الطريق الواصل بين بلدتي بيت لقيا وبيت عنان في محافظة رام الله إثر إنهيار صخري عمل على إغلاق الشارع، وإنقاذ وتأمين موقع انهيار جدار استنادي في مدينة رام الله، وفتح الطريق الرئيسي في بلدة كفر عقب بسبب تجمع المياه فيها حيث عملت الطواقم على تصريف مياه الأمطار وفتح الشارع أمام حركة السير.

كذلك تعامل الدفاع المدني مع إزالة شجرة تسببت في إغلاق الشارع وشكلت خطورة على المواطنين في بيت لحم.

#الدفاع المدني #المنخفض الجوي

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