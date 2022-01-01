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إصابة الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب بفيروس كورونا

الأحد 16 يناير 2022 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب بفيروس كورونا



رام الله / سما /

أصيب الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل المحتلة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى نائبه كمال الخطيب.

وأفادت مصادر محلية أن الفحوصات أثبتت إصابة الشيخ صلاح بفيروس كورونا حيث يعاني من أعراض طفيفة في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الأعراض ظهرت عليه عقب تظاهرة النقب الخميس الماضي.

وأشارت إلى أن الشيخ صلاح جيدة بالمجمل، لكنه يعاني بعض الأحيان من الإرهاق وارتفاع درجات الحرارة في الوقت الراهن.

من جانبها، ذكرت مصادر عائلية أن كمال الخطيب مصاب هو الآخر بفيروس كورونا رغم تلقيه الجرعة الرابعة من لقاح كورونا قبل أيام.

#الشيخ رائد صلاح #الحركة الإسلامية #الشيخ كمال الخطيب #فيروس كورونا

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