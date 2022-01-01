إصابة الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أصيب الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل المحتلة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى نائبه كمال الخطيب.

وأفادت مصادر محلية أن الفحوصات أثبتت إصابة الشيخ صلاح بفيروس كورونا حيث يعاني من أعراض طفيفة في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الأعراض ظهرت عليه عقب تظاهرة النقب الخميس الماضي.

وأشارت إلى أن الشيخ صلاح جيدة بالمجمل، لكنه يعاني بعض الأحيان من الإرهاق وارتفاع درجات الحرارة في الوقت الراهن.

من جانبها، ذكرت مصادر عائلية أن كمال الخطيب مصاب هو الآخر بفيروس كورونا رغم تلقيه الجرعة الرابعة من لقاح كورونا قبل أيام.