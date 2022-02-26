الاحتلال يقرر إلغاء تجميد الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأحد 16 يناير 2022، أن الاحتلال قرر إلغاء تجميد الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش.

وبحسب النادي فإن الاحتلال أصدر أمر اعتقال إداري ينتهي في 26/2/2022 وذلك وفقا للاتفاق الذي تم بعد معركة الإضراب عن الطعام.

وأفاد شقيقه عماد أبو هواش أنه سيجري نقله من مستشفى أساف هاروفيه إلى عيادات سجن الرملة رغم إصابته بفيروس كورونا وصعوبة وضعه الصحي حتى اللحظة.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، علّق أبو هواش إضراباً مفتوحاً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، استمر 141 يوماً رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير/ شباط المقبل.

والأسير أبو هواش أب لـ5 أطفال، وهو من بلدة دورا، غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، واعتقل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحُوِّل إلى الاعتقال الإداري (بلا تهمة وتصل مدته إلى 6 أشهر قابلة للتمديد).