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بلدية خانيونس تحقق نجاحات ورئيسها يوجه رسالة للأهالي

الأحد 16 يناير 2022 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خانيونس تحقق نجاحات ورئيسها يوجه رسالة للأهالي



غزة / سما /

وجه رئيس بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة علاء الدين البطة، رسالة إلى أهالي المحافظة تزامناً مع ظروف المنخفض الجوي الذي تتأثر به المنطقة منذ عدة أيام.

وعبر "البطة" عن شكره لأهالي خانيونس لتفاعلهم مع طواقم البلدية ومساعدتهم لها من خلال النزول إلى الشارع وتذليل العقبات من أجل نجاح المهمات وتجاوز المخاطر.

ودعا سكان المحافظة إلى ضرورة اتباع الإرشادات التي تنشرها البلدية والدفاع المدني، خاصة عدم إخراج القمامة إلا في الأوقات المحددة، حتى لا تتسبب في إغلاق مواقع تصريف الأمطار.

وبين أن المجلس البلدي تفقد أمس، المناطق الساخنة في خانيونس، من أجل الاطمئنان على سير الأمور، بعد سنوات من العمل على معالجة المشاكل التي كانت تواجهها في فصل الشتاء.

وقال: "بحمد الله الأمور تحت السيطرة وهناك مناطق كانت تغرق على مدار عقود مثل الوافي والأخرس وشارع الكتيبة وكلية التربية والحلال، لكنها هذا العام لم تشهد ذلك ويستطيع الأهالي التجول بها بكل أريحية".

وطالب "البطة" الأهالي بضرورة التواصل مع البلدية عبر خط التواصل الساخن عبر الرقم 115، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع أي استغاثة أو طارئ يتم التبليغ عنه بشكل سريع".

#بلدية خانيونس #قطاع غزة #المنخفض الجوي

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