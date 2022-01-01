لجنة الوبائيات الوطنية تبحث الوضع الوبائي والتطعيم ضد كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

بحثت لجنة الوبائيات الوطنية في اجتماعها الـ35، اليوم الأحد، مستجدات الوضع الوبائي وتطعيم الجرعة الرابعة ضد فيروس كورونا، وتطعيم الأطفال من عمر 5- 11 عاماً، إضافة إلى التوصيات للمرحلة المقبلة، وانتشار انفلونزا الطيور في الداخل المحتل.

وترأست الاجتماع وزيرة الصحة د. مي الكيلة التي أشادت بدور اللجنة الهام في رسم السياسيات الوطنية لمواجهة جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى أنه تم تطعيم ما يقارب 60% من الفئة المستهدفة في المحافظات الشمالية و30% من المحافظات الجنوبية.

وأضافت: تم إعطاء ما يقارب 3.3 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين، ولا توجد أي مشكلة في توفير لقاحات.

يشار إلى أن لجنة الوبائيات تضم خبراء من مختلف المؤسسات الوطنية والصحية والأكاديمية من الضفة الغربية وقطاع غزة.