فلسطين تشارك بفعاليات ذكرى مرور 300 عام على تأسيس مكتب المدعي العام الروسي

رام الله /سما/

شاركت فلسطين ممثلة بالنائب العام المستشار أكرم الخطيب، بفعاليات احتفال النيابة العامة الروسية بذكرى مرور 300 سنة على تأسيس مكتب المدعي العام في العاصمة موسكو، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من النواب العموم في العالم.

ورافق الخطيب، سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، ومساعد النائب العام ياسر حماد، ورئيس النيابة العامة نشأت عيوش.

وعلى هامش الاحتفال بالذكرى 300 لتأسيس مكتب المدعي العام الروسي، التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بالنائب العام الروسي إيغور كراسنوف، مؤكدين عمق العلاقة بين الطرفين، والتي كان آخرها زيارة وفد رفيع المستوى من النيابة العامة الروسية للنيابة العامة الفلسطينية، وما عقد من تدريبات متخصصة بين الطرفين لتبادل الخبرات في مجال التعاون القضائي والجرائم الالكترونية لما لها من أهمية في تعزيز مفهوم التصدي للجريمة بكافة أشكالها، وأشاد الخطيب بالدور التاريخي لروسيا الاتحادية في دعم الشعب الفلسطيني في جميع مراحل نضاله وبناء مؤسسات الدولة.

كما حضر النائب العام اجتماعا ضم النائب العام الروسي ورئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين ولفيف من النواب العموم في العالم، حيث تم التأكيد على وحدة مجتمع الادعاء العام في مواجهة المظاهر الإجرامية خاصة المتعلقة بتمويل الارهاب والفساد وغسيل الأموال، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى، وحركتهم المجهولة عبر الحدود.