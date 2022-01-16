  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خمسة أسرى يدخلون اعواما جديدة

الأحد 16 يناير 2022 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون اعواما جديدة



رام الله /سما/

دخل أمس ، 5 أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير حمزة محمد عبد القادر ابوة الهيجا (41 عامًا)، من سكان مخيم جنين، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسجن لمدة 26 عام

الأسير إبراهيم سعيد إبراهيم سالم (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الـ14 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2008 وهو محكوم بالسجن 26 عاما.

الأسير محمد أحمد ناجي أبو الرب (46 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسجن 24 عاما.

الأسير موسى حسن عيسى الخولي (36 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004 وهو محكوم بالسجن 23 عاما.

الأسير محمد إسماعيل حلمي البل (32 عامًا)، من سكان محافظة غزة، دخل عامه الـ14على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2008 محكوم بالسجن 15 عاما.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

تحرير الرهائن المحتجزين بكنيس بتكساس ومقتل محتجزهم

وول ستريت جورنال: شركات أميركية كبرى تتراجع عن التوسع في السعودية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و642 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

يخضعون لعقوبات شديدة.. المحكمة الإسرائيلية ترفض اعتبار أبطال عملية نفق الحرية أسرى حرب

وزارة التعليم بغزة تقرر استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية

الخارجية الفلسطينية: إغلاق سفاراتنا في السعودية والامارات وقطر بسبب كورونا

2022-01-16_10-02-18_600502

تحرك أردني مُفاجئ لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل وزيارة الصفدي لواشنطن لأخذ الضوء الأخضر

الاتصالات الفلسطينية