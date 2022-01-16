خمسة أسرى يدخلون اعواما جديدة

رام الله /سما/

دخل أمس ، 5 أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير حمزة محمد عبد القادر ابوة الهيجا (41 عامًا)، من سكان مخيم جنين، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسجن لمدة 26 عام

الأسير إبراهيم سعيد إبراهيم سالم (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الـ14 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2008 وهو محكوم بالسجن 26 عاما.

الأسير محمد أحمد ناجي أبو الرب (46 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسجن 24 عاما.

الأسير موسى حسن عيسى الخولي (36 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004 وهو محكوم بالسجن 23 عاما.

الأسير محمد إسماعيل حلمي البل (32 عامًا)، من سكان محافظة غزة، دخل عامه الـ14على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2008 محكوم بالسجن 15 عاما.