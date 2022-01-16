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محاكم وتمديد توقيف اعتقال اسرى وافراجات

الأحد 16 يناير 2022 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاكم وتمديد توقيف اعتقال اسرى وافراجات



رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال الاسرائيلية ، اليوم، على الاسير جلال النجار من سلواد شرق رام الله بالسجن لمدة 30 شهراً وغرامة مالية 5000 شيكل، والاسير صهيب صيام من الشيخ جراح بالسجن لمدة عامين، علماً أنه اعتقل قبل 6 أشهر خلال أحداث حي الشيخ جراح، والأسير عبدالله حسن صبح من جنين بالسجن الفعلي لمدة 21 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل

وجددت محكمة الاحتلال، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي للأسير أسيد خراز من طوباس ، لمدة 3 أشهر . اضافيه، وجددته للاسير يوسف قزاز من الخليل للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 شهور،و الإداري للمرة الثالثة للأسير المقدسي أمين شويكي لمدة 4 أشهر رغم وضعه الصحي الصعب.

ومددت محكمة الاحتلال الأسرى: منذر ناصر و جهاد ناصر ومحمد حماد من مخيم قلنديا لمدة أسبوع، والأسير جلال حسن الخطيب من بلعين حتى 1/1/2022 وهو معتقل منذ مايو من العام الماضي.

وافرج الاحتلال، عن الأسير رامي محمد أحمد غانم من بلدة برقين غرب جنين بعد قضاء 4 سنوات في الأسر،والاسير المقدسي خالد السخن بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع، وغرامة مالية بقيمة “1000 شيقل”،و الأسير عبدالرحمن مازن خدرج من قلقيلية بعد اعتقال لمدة 20 شهرا في الاعتقال الإداري.

#محاكم الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #تمديد اعتقال

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