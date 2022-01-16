بعد نقاش حاد.. الموافقة على معاشات إضافية لمتقاعدي الجيش الاسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع واللا العبري مساء اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست وافقت على إضافة معاشات تقاعدية جديدة لمتقاعدي الجيش الإسرائيلي.



ووفقاً للموقع العبرية، من المقرر أن يدفع الجيش الإسرائيلي 1.5 مليار شيكل سنويًا للمتقاعدين والمتقاعدين الجدد من الخدمة الدائمة ، على الرغم من أن معدل معاشات الجيش هو الأعلى في إسرائيل.



وأوضح الموقع أن ثلاثة من الوزراء في اللجنة عارضوا الاقتراح وعلى الرغم من معارضة بعض الأحزاب الائتلافية ، إلا أن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية وافقت على "قانون المعاشات" الذي أطلقه وزير الجيش بني غانتس،



ووافقت الحكومة على مشروع القانون منذ قرابة ستة أشهر - لكنه لم يعرض على اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بعد معارضة بعض فصائل الائتلاف التي لم تغير موقفها حتى الآن.