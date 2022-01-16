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الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و642 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الأحد 16 يناير 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و642 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 85، نابلس 117، ضواحي القدس 16، طولكرم 35، رام الله والبيرة 184، طوباس 22، الخليل 73، سلفيت 7، جنين 23، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 69".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 36، نابلس 20، ضواحي القدس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 82، طوباس 3، الخليل 31، سلفيت 6، جنين 11، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 20".

وسجلت حالتا وفاة في بيت لحم وحالة وفاة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 96 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

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