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إطلاق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية

الأحد 16 يناير 2022 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية



رام الله /سما/

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الأحد، جائزة غسان كنفاني للرواية العربية، وذلك لمناسبة مرور 50 عامًا على استشهاد الأديب غسان كنفاني.

وأوضح وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، أنّ هذه الجائزة هي واحدة من أرفع الجوائز التي تمنحها فلسطين للناحية الاعتبارية والرمزية لغسان كنفاني، ولما يمثّله في الوجدانيْن العربي والفلسطيني، ولإسهاماته في الحركة الوطنية الفلسطينية والاشتباك الثقافي لصالح الهوية العربية والفلسطينية، حيث تشرف على هذه الجائزة وترعاها وزارة الثقافة.

وذكر أنّ هدف الجائزة هو تقدير التميّز في الإبداع الأدبي والثقافي عامة، وتقدير الإبداع الروائي على وجه الخصوص، وتكريس أسماء من أسهموا في تعزيز القيَم النبيلة الأصيلة وغرسوا هذه القيم في وجدان الأجيال العربيّة، وأثّروا في حركة الثقافة الإنسانية.

ولفت إلى أنّ هذه الجائزة تسعى إلى تشجيع الكتابة الروائية وتقدير المساهمات التي تعزز التوجهات الجمالية والحضارية وتعمّق الوعي القومي والوطني، والقيم التي مثّلتها حياة غسان كنفاني ونضاله من أجل حرية شعبه وما قدم من أفكار ورؤى في كتاباته، وأنها تحمل اسم واحد من أعلام الرواية العربية، وقامة من قامات النضال والوعي والكتابة في فلسطين، حيث عمل في ميادين الفعل كافة من أجل فلسطين. وقدّم حياته من أجل حريتها وحرية شعبها.

وفي السياق، قال مدير عام الآداب والنشر والمكتبات، عبد السلام العطاري: إنّ "استقبال المشاركات الخاصة سيبدا اعتبارًا من 15 كانون الثاني2022، وحتى 15 آذار 2022، حيث تعرض هذه المشاركات على لجنة تحكيم مكوّنة من الكفاءات الإبداعية والأكاديمية العربية والفلسطينية".

وأضاف العطاري، أنّ الإعلان عن الفائز سيكون في الثامن من تموز (يوليو) من كلّ عام لمناسبة ملتقى فلسطين للرواية العربية في ذكرى استشهاد غسان كنفاني من خلال مؤتمر صحفي لوزير الثقافة وأعضاء لجنة التحكيم.

للمشاركة في الجائزة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي وتعبئة الاستمارة: https://moc.pna.ps/2022/kanafani-2022.docx.

#وزارة الثقافة الفلسطينية #جائزة غسان كنفاني للرواية العربية

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