  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يخضعون لعقوبات شديدة.. المحكمة الإسرائيلية ترفض اعتبار أبطال عملية نفق الحرية أسرى حرب

الأحد 16 يناير 2022 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
يخضعون لعقوبات شديدة.. المحكمة الإسرائيلية ترفض اعتبار أبطال عملية نفق الحرية أسرى حرب



رام الله /سما/

 رفضت المحكمة الاسرائيلية التي عقدت في مدينة الناصرة بأراضي العام 48، اليوم الأحد، اعتبار الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بأيلول الماضي واعيد اعتقالهم، أسرى حرب، وأجلت استمرار المداولات في قضيتهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى رسلان محاجنة: "وفق المواثيق الدولية يعتبر أسرى نفق الحرية أسرى حرب، وقد تقدمنا للمحكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا الاساس، الا أن المحكمة رفضت ذلك، الأمر المنافي للقانون الدولي".

واضاف محاجنة "ان الأسرى يتعرضون لانتهاكات سافرة، اذ تتم محاكمتهم مرتين، مرة عبر المحاكم القضائية، واخرى عبر ما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال، اذ يسجنون بزنازين انفرادية ويحرمون من الزيارات ويخضعون لعقوبات شديدة".

#المحكمة الاسرائيلية #مدينة الناصرة #الأسرى الستة #اسرى جلبوع #عملية نفق الحرية #سجن جلبوع

الأكثر قراءة اليوم

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

تحرير الرهائن المحتجزين بكنيس بتكساس ومقتل محتجزهم

وول ستريت جورنال: شركات أميركية كبرى تتراجع عن التوسع في السعودية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و642 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

وزارة التعليم بغزة تقرر استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية

الخارجية الفلسطينية: إغلاق سفاراتنا في السعودية والامارات وقطر بسبب كورونا

2022-01-16_10-02-18_600502

تحرك أردني مُفاجئ لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل وزيارة الصفدي لواشنطن لأخذ الضوء الأخضر

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة تحذر من كارثة إنسانية وبيئية بعد فتح اسرائيل للسدود شرق القطاع

الاتصالات الفلسطينية