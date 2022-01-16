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الزكاة في الأوقاف تنظم حملة لتغطية أسقف المنازل المتهالكة

الأحد 16 يناير 2022 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزكاة في الأوقاف تنظم حملة لتغطية أسقف المنازل المتهالكة



غزة /سما/

نظمت الإدارة العامة للجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة حملة لتغطية أسقف البيوت المتهالكة على مستوى محافظات قطاع غزة، حيث استهدفت 500 أسرة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أنهم استجابوا لكافة المناشدات التي وصلت من المناطق المتضررة بفعل المنخفض الجوي وعملت بشكل عاجل على معالجة أسقف هذه المنازل.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الإغاثية المختلفة التي تنفذها الزكاة للتخفيف من معاناة العديد من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

ونوه إلى أن المستهدفين من هذا المشروع هم أسر أسقف بيوتهم مهترئة وتتسرب من خلالها مياه الأمطار إلى داخل البيوت، مقدماً في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكل الخيرين على دعمهم المتواصل للأسر الفقيرة.

#وزارة الأوقاف #قطاع غزة

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