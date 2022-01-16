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واللا: الجيش يحمل جنوده مسؤولية سرقة المواقع العسكرية

الأحد 16 يناير 2022 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا: الجيش يحمل جنوده مسؤولية سرقة المواقع العسكرية



القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع واللا العبري مساء اليوم الأحد، أن قيادة الجيش الإسرائيلي يتهربون من تحمل مسؤولية سرقة المواقع ويحملون الجنود مسؤولية ذلك.
 
ووفقاً لمراسل الموقع أمير بوخبوط، فإن قادة في الجيش الإسرائيلي خلال محادثات مغلقة أكدوا أن هيئة الأركان تُحمل الجنود مسؤولية سرقة السلاح من المواقع العسكرية دون أن تزودهم  بالأدوات الكافية لمحاربة السرقة.
 
وأوضح المراسل العسكري أن تعليمات فتح النار تربك المقاتلين في ظل الحادث المميت في وحدة إيجوز الذي قتل فيه ضابطان.
 
وأشار المراسل إلى أن هناك انتقادات كبيرة بين قادة الوحدات والكتائب المطالبين بحماية المعدات والذخيرة في القواعد الدفاعية ومناطق التدريب.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #سرقة اسلحة #القواعد العسكرية الإسرائيلية

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