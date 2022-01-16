كورونا في البلدات العربية: 15,145 إصابة و9 وفيات في أسبوع

القدس المحتلة /سما/

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، لغاية صباح اليوم، في البلدات العربية ارتفع إلى 230,815، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,779,756 وبهذا انخفضت نسبة الإصابة من المواطنين العرب، نتيجة الارتفاع الحاد في المجتمع اليهودي، في البلدات العربية، وتبلغت 13% من إجمالي الإصابات في البلاد.

وتضاعف عدد الإصابات على مستوى البلاد بثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، إذ بلغ 286,469 إصابة جديدة، مقارنة بـ95,864 في الأسبوع الذي سبقه.

كما تضاعف عدد الإصابات في البلدات العربية بـ3.4 مرات، وبلغ عدد الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 15,145، مقارنة بـ4,448 في الأسبوع الذي سبقه.

وانعكس الارتفاع الحاد في عدد الإصابات على عدد الحالات النشطة في البلدات العربية، إذ بلغ عدد الحالات النشطة مع مطلع الأسبوع الحالي في البلدات العربية 16,633 حالة نشطة، مقارنة بـ5,511 حالة مع مطلع الأسبوع الماضي.

وتصدرت الناصرة قائمة الحالات النشطة في المجتمع العربي مع 1,672 حالة وتسجيل 1,498 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، تلتها شفاعمرو مع 878 حالة نشطة وتسجيل 816 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم طمرة مع 558 حالة نشطة وتسجيل 535 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، والطيبة مع 502 حالة نشطة و489 إصابة جديدة، وباقة الغربية 532 نشطة و486 إصابة جديدة، وأم الفحم مع 434 نشطة و401 إصابة جديدة.

وتضاعف عدد الحالات الخطيرة على مستوى البلاد، خلال الأسبوع الأخير، إذ بلغ 363 حالة بينها 102 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. أما على مستوى المجتمع العربي فقد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 39 حالة بينها 10 حالات تحت لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الوفيات على مستوى البلاد 8303، مع تسجيل 44 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، بينها 1,359 في البلدات العربية مع تسجيل 9 حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي.