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زراعة جنين توزع أغطية بلاستيكية على مربي الأغنام في التجمعات خلف الجدار

الأحد 16 يناير 2022 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة جنين توزع أغطية بلاستيكية على مربي الأغنام في التجمعات خلف الجدار



جنين /سما/

 وزّعت مديرية زراعة محافظة جنين، “شوادر” على مربي الأغنام في التجمعات الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.

وأشار المهندس ابراهيم دواس رئيس قسم المجترات في المديرية، إلى أن المشروع ممول من الفاو ومنفذ من قبل وزارة الزراعة، ويستهدف مربي الأغنام، حيث تم توزيع 17 غطاءً في القرى الواقعة خلف الجدار، وهي برطعة، وظهر المالح، وام الريحان، وخربة عبدالله اليونس، وخربة الرعدية.

ويهدف المشروع، إلى التقليل من نسبة النفوق في المواليد الحديثه والناتجة عن البرد القارس بحيث يتم تغطية أسقف الحظائر بهذه الشوادر.

#مديرية زراعة جنين

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