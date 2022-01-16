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لجنة الانتخابات تبت في الاعتراضات على سجل الناخبين

الأحد 16 يناير 2022 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تبت في الاعتراضات على سجل الناخبين



رام الله /سما/

 أنهت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، النظر في الاعتراضات التي قُدمت إليها على سجل الناخبين الابتدائي خلال فترة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية، والبالغ عددها 25 اعتراضا.

وقررت اللجنة في بيان لها، رفض 17 اعتراضا تركزت حول طلب نقل التسجيل من هيئة جرت فيها انتخابات في المرحلة الأولى إلى هيئة لم تجر فيها الانتخابات، ونقل تسجيل من دون تغيير العنوان في بطاقة الهوية، بينما قبلت اللجنة 8 اعتراضات أخرى تتعلق بتصحيح بيانات شخصية لناخبين وتبليغ عن وفاة ونقل التسجيل لهيئة أخرى.

وقامت لجنة الانتخابات بإبلاغ أصحاب العلاقة بشكل رسمي بقراراتها بخصوص الاعتراضات، علما أنه يحق للمعنيين تقديم استئناف على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات المحلية حتى مساء يوم الخميس 20/1/2022 وستبت المحكمة في الاستئنافات المقدمة إليها خلال خمسة أيام.

وبعد صدور قرارات المحكمة، ستعلن لجنة الانتخابات الأعداد النهائية للمواطنين المؤهلين للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابية المحلية استعدادا لمرحلة الترشح المقرر أن تبدأ يوم 8/2/2022 وتستمر لمدة 10 أيام.

#لجنة الانتخابات المركزية

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