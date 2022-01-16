انتخاب عامر عرفة رئيسا لاتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية

رام الله /سما/

انتخب عامر فريد عرفة رئيساً لاتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية ونضال محمد جبرين النتشة نائباً للرئيس، خلال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد، والتي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

وانتخب: عزيز صالح المدبوح أمين سر وبشار سعد الدين نيروخ أمين الصندوق وفرج محمد رشيد الصغير دائرة العلاقات العامة، ونور الدين الزعتري لدائرة المدابغ، وعضوية كل من: حسين عبد عبد العزيز عاشور، ماجد شاكر سياج، نشأت محمد يوسف الجعبة، نضال محمد الشرباتي، وعمر علي حبوب (لمكتب غزة).

وجرت الانتخابات بإشراف الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث حضر الانتخابات الأمين العام للاتحاد د. عودة شحادة، ومدير وحدة القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد إيهاب الحاج ياسين، وفريق الوزارة، وطارق أبو الفيلات، و حسام الزغل.

كما حضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة الخليل عبده ادريس ورئيس اتحاد صناعات المعادن الثمينة غازي الحرباوي ومدير مديرية اقتصاد الخليل مهيب الجعبري وبحضور ممثلين عن الاتحادات الصناعية.

وبعد إقرار التقرير المالي والإداري للاتحاد وتم إجراء الانتخابات بعرس ديمقراطي.