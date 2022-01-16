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تركيا تفتتح مركزا لخدمات التأشيرة في نابلس

الأحد 16 يناير 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تفتتح مركزا لخدمات التأشيرة في نابلس



نابلس /سما/

افتتحت القنصلية التركية في مدينة القدس، مركزا لتقديم تأشيرات الدخول بمدينة نابلس، إلى جانب مركز سابق بمدينة رام الله.

وأكد مسؤول المركز هلال مصطفى، أنّ "خدمة التأشيرات التركية" ستسهل حصول الفلسطينيين في مدينة نابلس وما حولها على التأشيرة.

وقال: "الفلسطينيون يحبون تركيا كثيرا، ثمة الكثير من الفلسطينيين يرغبون بزيارة تركيا كما يوجد تجار لهم ارتباطات عمل مع تركيا".

وأشار لوجود إقبال كبير للحصول على التأشيرة التركية في الفترة الماضية، وتوقع أقبالا أكبر هذا العام بعد تجاوز محنة وباء كورونا.

ومن جانب آخر أعرب المتقدم للحصول على التأشيرة التركية في المركز خيري سليم، عن سعادته لافتتاح المركز في نابلس.

وأكد أنّ المركز وفر عليهم اللجوء لوكالات السياحة والسفر من أجل الحصول على التأشيرة.

#القنصلية التركية #تركيا #الفلسطينيين #تأشيرات الدخول

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