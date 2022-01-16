  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

131 حالة اعتقال في النقب منذ بداية المواجهة الراهنة

الأحد 16 يناير 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
131 حالة اعتقال في النقب منذ بداية المواجهة الراهنة



رام الله /سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن (131) حالة اعتقال سُجلت في النقب منذ بداية المواجهة الراهنّة، خلالها تعرض المعتقلون لمستوى عالٍ من العنف ولاعتداءات مختلفة، وأنّ جزءًا من هذه الحالات تم الإفراج عنها بعد المثول أمام المحكمة، وجزءا آخر بعد التحقيق معهم، حيث طالت عمليات الاعتقال كذلك الأطفال والنساء.

وأوضح نادي الأسير، أنّ حملات الاعتقال الراهنة هي امتداد للمواجهة المستمرة في الأراضي المحتلة عام 1948، وتحديدًا منذ شهر أيار/ مايو 2021، التي شكّلت نقطة تحول ما زالت آثارها قائمة، وخلالها سُجل على الأقل 2000 حالة اعتقال.

ودعا نادي الأسير، إلى أنّ يكون جزءًا من حالة الإسناد الراهنة للأسرى، حالة إسناد لأبناء شعبنا في النقب، الذين يواجهون مخططا يمثل جوهر الصراع مع الاحتلال.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ جزءًا من معتقلي النقب في شهر أيار ما زالوا رهن الاعتقال حتّى اليوم.

#نادي الأسير #اعتقالات #قوات الاحتلال #منطقة النقب

الأكثر قراءة اليوم

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

تحرير الرهائن المحتجزين بكنيس بتكساس ومقتل محتجزهم

وول ستريت جورنال: شركات أميركية كبرى تتراجع عن التوسع في السعودية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

وزارة التعليم بغزة تقرر استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية

الخارجية الفلسطينية: إغلاق سفاراتنا في السعودية والامارات وقطر بسبب كورونا

2022-01-16_10-02-18_600502

تحرك أردني مُفاجئ لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل وزيارة الصفدي لواشنطن لأخذ الضوء الأخضر

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة تحذر من كارثة إنسانية وبيئية بعد فتح اسرائيل للسدود شرق القطاع

ديوان الموظفين بغزة يعلن إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الاتصالات الفلسطينية