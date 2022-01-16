  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة التعليم بغزة تقرر استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية

الأحد 16 يناير 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التعليم بغزة تقرر استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية



غزة /سما/

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم، استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ورياض الأطفال

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه وبناء على توصيات اللجنة المشتركة المختصة بمتابعة انعكاس الطقس على العملية التعليمية، وبالتشاور مع لجنة طوارئ الشتاء الحكومية، تقرر استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ورياض الأطفال وكذلك مؤسسات التعليم العالي يوم غد الإثنين الموافق 17 يناير 2022.

واوضحت أن الدراسة في المدارس ستبدأ الساعة الثامنة صباحاً وفق جدول بواقع خمس حصص لكل من الفترتين الصباحية والمسائية  وذلك حتى يوم الخميس القادم الموافق 20 يناير 2022.

 كما يترك للجان الطوارئ في المديريات اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مدرسة أو مجموعة مدارس حال اقتضى الأمر ذلك في أي من مديريات التعليم.

#التربية والتعليم #قطاع غزة #مدارس غزة #المنخفض الجوي

الأكثر قراءة اليوم

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

تحرير الرهائن المحتجزين بكنيس بتكساس ومقتل محتجزهم

وول ستريت جورنال: شركات أميركية كبرى تتراجع عن التوسع في السعودية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

الخارجية الفلسطينية: إغلاق سفاراتنا في السعودية والامارات وقطر بسبب كورونا

2022-01-16_10-02-18_600502

تحرك أردني مُفاجئ لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل وزيارة الصفدي لواشنطن لأخذ الضوء الأخضر

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة تحذر من كارثة إنسانية وبيئية بعد فتح اسرائيل للسدود شرق القطاع

ديوان الموظفين بغزة يعلن إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الصحة : 69 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة ولا وفيات

الاتصالات الفلسطينية