وزارة التعليم بغزة تقرر استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية

غزة /سما/

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، مساء اليوم، استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ورياض الأطفال

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه وبناء على توصيات اللجنة المشتركة المختصة بمتابعة انعكاس الطقس على العملية التعليمية، وبالتشاور مع لجنة طوارئ الشتاء الحكومية، تقرر استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ورياض الأطفال وكذلك مؤسسات التعليم العالي يوم غد الإثنين الموافق 17 يناير 2022.

واوضحت أن الدراسة في المدارس ستبدأ الساعة الثامنة صباحاً وفق جدول بواقع خمس حصص لكل من الفترتين الصباحية والمسائية وذلك حتى يوم الخميس القادم الموافق 20 يناير 2022.

كما يترك للجان الطوارئ في المديريات اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مدرسة أو مجموعة مدارس حال اقتضى الأمر ذلك في أي من مديريات التعليم.