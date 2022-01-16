ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل بنسبة 6.3٪

القدس المحتلة /سما/

نشر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي بيانات حول النمو الاقتصادي الحالي في إسرائيل مقارنة بالعام الماضي.



وبحسب "معاريف"، تظهر البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي ارتفع بنسبة 6.3٪ وأن الناتج المحلي الإجمالي للأعمال زاد بنسبة 1.3٪ فقط.



وذكر المكتب أن الاستهلاك الخاص بإسرائيل بنسبة 5.9٪ والصادرات زادت بنسبة 11.8٪، والواردات زادت بنسبة 28.1٪ بينما انخفض الإنفاق العام بنسبة 1.5٪.

وتظهر المعطيات أن النمو في إسرائيل مرتفع مقارنة بالدول الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إذ بلغ النمو في الولايات المتحدة 4.9٪ وإيطاليا 3.9٪ وفرنسا 3.3٪ وألمانيا 2.6٪.