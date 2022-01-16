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الرئيس الأسبق لجهاز الموساد يعلن عودته إلى حزب العمل

الأحد 16 يناير 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الأسبق لجهاز الموساد يعلن عودته إلى حزب العمل



القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس جهاز الموساد الأسبق اللواء (احتياط) داني ياتوم اليوم الأحد، عن عودته إلى حزب العمل.

وبحسب القناة 7 العبرية، قال ياتوم: "قررت العودة إلى منزلي السياسي الطبيعي لمساعدة حزب العمل على النهوض بقيمه والعودة إليه كحزب حاكم في إسرائيل".
 
وأضاف ياتوم: "لقد كنت عضوًا في الحزب منذ حوالي 20 عامًا، وقبل حوالي عام أسست حزب قدامى المحاربين الإسرائيليين وألغيت عضويتي في العمل واليوم أعود إليه".
 
يشار إلى أن ياتوم شغل منصب رئيس جهاز الموساد الثامن، بتكليف من شمعون بيريز عام 1996، واستقال من منصبه عام 1998 بسبب فضيحة فساد.

#جهاز الموساد #حزب العمل الإسرائيلي #اسرائيل

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