  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يغير التعليمات ويسمح لجنوده بأخذ السلاح للمنزل

الأحد 16 يناير 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يغير التعليمات ويسمح لجنوده بأخذ السلاح للمنزل



القدس المحتلة /سما/

سمح الجيش الإسرائيلي لجنود السرايا في الذراع البرية بالذهاب في عطلة نهاية الأسبوع وبحوزتهم أسلحتهم على غير العادة بعد اتخاذ قرار مسبق بمنع ذلك.
 
ويأتي قرار قيادة الجيش بجهود من منظمة النظرية العسكرية، على الرغم من خشية الجيش من اللصوص الذي يهاجمون منازل الجنود لسرقة سلاحهم.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن المنظمة تحثتت مع قادة كبار في جيش الدفاع الإسرائيلي وعرفتهم على المشكلة والضرر الذي يلحق بمعنويات الجنود لعدم أخذهم أسلحتهم معه.
 
وأوضحت أنه تم تغيير التعليمات في الذراع البرية، على الرغم من قرار قيادة قاعدة التدريب الحازم لكل المقاتلين والضباط بالمغادرة إلى منازلهم في إجازات نهاية الأسبوع دون أسلحتهم الشخصية.
 
ونوهت القناة العبرية أن قسم العمليات في هيئة أركان الجيش قد أصدر وثيقة تحمل تنبيهًا غير عاديا لجميع الوحدات فيما يتعلق بأمن الأسلحة النارية في المنازل بعد معلومات عن نوايا تعرضها للسرقة.
 
وأشارت القيادة العليا للجيش في الوثيقة إلى نية عناصر إجرامية القيام بمحاولات اقتحام منازل الجنود بهدف سرقة أسلحة في جميع أنحاء البلاد.
 
بالإضافة إلى ذلك، صدرت تعليمات بضرورة مغادرة الجنود منازلهم بالسلاح.
 
وأفادت منظمة النظرية العسكرية أن القرار يأتي في ظل الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية والقدس وأجزاء أخرى من المنطقة.

#الجيش الإسرائيلي #تعليمات اطلاق النار

الأكثر قراءة اليوم

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

تحرير الرهائن المحتجزين بكنيس بتكساس ومقتل محتجزهم

وول ستريت جورنال: شركات أميركية كبرى تتراجع عن التوسع في السعودية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

وزارة التعليم بغزة تقرر استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية

الخارجية الفلسطينية: إغلاق سفاراتنا في السعودية والامارات وقطر بسبب كورونا

2022-01-16_10-02-18_600502

تحرك أردني مُفاجئ لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل وزيارة الصفدي لواشنطن لأخذ الضوء الأخضر

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة تحذر من كارثة إنسانية وبيئية بعد فتح اسرائيل للسدود شرق القطاع

ديوان الموظفين بغزة يعلن إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الاتصالات الفلسطينية