موقع عبري: نتنياهو سيوقع على صفقة إقرار بالذنب

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع كيباه العبري مساء اليوم الأحد النقاب عن نية زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توقيع صفقة إقرار بالذنب في قضية تهم الفساد الموجهة له.



ونقل الموقع العبري عن مسؤولون كبار في حزب الليكود قولهم، إن نتنياهو قرر بالفعل التوقيع على صفقة إقرار بالذنب، ونأمل أن يوقع له ولعائلته".



وأوضح المسؤولون أنه في ظل الظروف التي نشأت، يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في الإطاحة بحكومة بينيت، معتبرين أن الحكومة الحالية ستسقط أسرع مما يتصور أحد على حد قولهم.



يشار إلى أن نتنياهو يقترب من توقيع اتفاق تسوية مع النيابة الإسرائيلية حول القضايا المرفوعة ضده، وسط معارضة من مسؤولين وأحزاب في إسرائيل.