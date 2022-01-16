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وزارة الطاقة اللبنانية تنفي وجود اتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان

الأحد 16 يناير 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الطاقة اللبنانية تنفي وجود اتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان



القدس المحتلة / سما /

 نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية اليوم الأحد، نفيا قاطعا ما تم ذكره على "القناة 12 الإسرائيلية " تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان".

وفي بيان لها، قالت وزارة الطاقة اللبنانية: " اتفاقية تزويد الغاز التي نعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان".

وأضاف البيان: "ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سوريا، حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة "swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".

وشددت وزارة الطاقة على أن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

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