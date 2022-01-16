تظاهرة في بئر السبع للمطالبة بالإفراج عن معتقلي النقب

القدس المحتلة / سما /

تظاهر المئات في عدة قرى ومدن فلسطينية داخل أراضي عام 48، أمام محكمة بئر السبع اليوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي النقب الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية أثناء تصديهم لتجريف أراضٍ في قرية "سعوة الأطرش".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت أثناء الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجت في منطقة النقب، أكثر من 130 مواطنا، بينهم نساء وأطفال خرجوا للتظاهر ضد تجريف مئات الدونمات بدعوى تشجيرها، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وقال مشاركون في التظاهرة، إن المحكمة الإسرائيلية أفرجت عن عدد من المواطنين، إلا أن عددا كبيرا منهم ما زال رهن الاعتقال، إذ قامت المحاكم الإسرائيلية بتمديد اعتقالهم، بدعوى تهديهم للأمن وإخلالهم بالقانون.