الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتقل ابن شقيقه

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت ابن شقيقه.

وقال مستشار محافظ القدس للشؤون الاعلامية معروف الرفاعي : إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حوش غيث المكون من منزل المحافظ ومنازل أشقائه ونفذت عمليات تفتيش في المنازل وحطمت محتوياتها وألقت جزءا منها خارج المنازل، واعتقلت ابن شقيقه الطفل معتز صادق غيث (12 عاما).

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في شهر آب الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.

كما ينص قرار الاحتلال على منع المحافظ غيث من التحرك أو التواجد داخل مدينة القدس الشرقية متضمنا خارطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، ومنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية، ومنعه من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، وصدر القرار الأول فور مباشرته عمله العام 2018، وتعرض خلال هذه الفترة لـ28 اعتقالا.