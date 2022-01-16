توقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسات دولية ووطنية لخدمة قطاع التعليم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إبرام عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون مع بعض المؤسسات الدولية والوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الشريكة؛ خلال الربع الأخير من العام المنصرم، بما ينسجم مع الأولويات والاحتياجات التربوية، وتأكيدا على تفعيل مرتكزات الشراكة؛ لخدمة التعليم وتطويره.

والمؤسسات الموقعة هي: مركز معا التنموي، ومؤسسة مفتاح، ومؤسسة إنجاز فلسطين، ومنظمة العمل ضدّ الجوع، ومؤسسة أكشن إيد، والإغاثة الطبية، وفلم لاب فلسطين، والمنظمة الفنلندية، ومركز إبداع المعلم، وملتقى الشباب التراثي المقدسي، ومؤسسة برامج الطفولة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز برج اللقلق المجتمعي، ومؤسسة الأفق للتنمية الشبابية، وشبكة وطن الإعلامية، ومنتدى الفنون البصرية، ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، وقوات الأمن الوطني- اللجنة العلمية.

وتتضمّن هذه الاتفاقيات محاور وبنود متعلّقة بتنفيذ نشاطات ترتبط بتعزيز المواطنة وحقوق الإنسان، وحرية التعبير لدى طلبة المدارس، وتنفيذ تدريبات وورش عمل فنية وموسيقية؛ بهدف تطوير قدرات الكادر التربوي في المدارس، ونشر وتعليم الفنون بين الطلبة، وتطوير برامج رياض الأطفال وتوعية الفتيات في مرحلة المراهقة، ودعم التعليم المهني والصحة النفسية والاجتماعية والمساندة وغيرها.