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زراعة غزة: كميّة الأمطار التي هطلت خلال يومين بلغت 23.56 مليون متر مكعب

الأحد 16 يناير 2022 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: كميّة الأمطار التي هطلت خلال يومين بلغت 23.56 مليون متر مكعب



غزة/ سما /

 قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن كمية المياه التي هطلت على مختلف المحافظات خلال اليومين الماضيين بلغت 23.56 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية المياه التي هطلت منذ بداية الموسم 59 مليون متر مكعب.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن النسبة المئوية للهطول بلغت 51.2% من المعدل العام لكافة المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق بلغ 186.5 ملم.

وأشارت الوزارة إلى أن منطقة بيت حانون شمال القطاع سجلت أعلي كمية هطول فيها، حيث بلغت الكمية (113 ملم).

وقالت إن كميات هطول الأمطار مبشرة ومطمئنة لموسم أفضل ينعش القطاع الزراعي، داعيةً المزارعين لأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة والتي تحد من تضرر المحاصيل في حال زيادة هطول الأمطار.

ودعت الوزارة، المزارعين إلى عمل قنوات مائية لتصريف تجمع مياه في ظل ارتفاع معدلات الهطول عن معدلها للعام الماضي، حيث تجاوزت المعدلات الامطار، وعمل سواتر ترابية على حدود المزارع لحماية المحاصيل الزراعية من الغرق.

كما دعت الوزارة، المزارعين إلى التواصل مع مديريات الزراعة والبلديات في حال حدوث أية طوارئ، داعيةً المواطنين في المناطق الحدودية الشرقية لأخذ الاحتياطات والتدابير لاحتمال فتح العبارات والسدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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