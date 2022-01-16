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كاميرا سرية تفضح ممرضة تفرغ لقاح كورونا خارج الأذرع

الأحد 16 يناير 2022 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرا سرية تفضح ممرضة تفرغ لقاح كورونا خارج الأذرع



وكالات / سما /

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في صقلية للاشتباه في تقديمها دليلا على أنها قامت بتطعيم أشخاص بينما لم تقم بتطعيمهم فعليا ضد كوفيد-19، في عملية تحايل تُقدم لأولئك الذين يعارضون التطعيم، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا سرية داخل أحد مراكز تلقي اللقاح المضاد يظهر الممرضة تفرغ إبرة اللقاح في قطعة من القماش بدلًا من حقن أذرع الأشخاص الذين لم يرغبوا في تلقي اللقاح.

وتواجه الممرضة اتهامات بحقن زوجين يعارضان التطعيم، باستخدام الحقنة فقط دون استخدام القارورة التي تحتوي على اللقاح.

وشوهدت الممرضة في مقطع فيديو أمني وهي تفرغ حقنة كاملة في قطعة قماش، ثم تضع الحقنة في الجزء العلوي من ذراع شخص ما.

وكانت الشرطة ألقت القبض على ممرضة أخرى من نفس مركز التطعيم لتظاهرها بتطعيم 11 شخصا باستخدام طريقة مماثلة في ديسمبر 2021.

وأوضحت الشرطة أن من بين الذين تم تطعيمهم بهذه الطريقة عضو بارز في الحركة المحلية لمكافحة التطعيم.

وتواجه المرأتان تهمة سوء السلوك الرسمي وإصدار شهادات مزورة، من بين تهم أخرى.

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