حماس تدعو لتدخل فوري للإفراج عن الأسير أبو حميد

غزة/ سما /

دعت حركة حماس، اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية للتدخل الفوري من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد، وإنقاذ حياته.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس خلال تصريح صحفي، إن تجاهل الاحتلال للحالة الصحية الخطرة للأسير أبو حميد المصاب بالسرطان ويعيش في غيبوبة منذ 11 يومًا يعكس الوجه الإجرامي القبيح للاحتلال في التعامل مع الأسرى المرضى وضربه بعرض الحائط لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأشار القانوع إلى رفض الاحتلال علاج الأسير أبو حميد وتعنته في عدم الإفراج عنه بالرغم من حالته الصحية التي تتدهور يومًا بعد يوم، داعيًا لضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته.