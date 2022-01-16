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طرق طبيعية تساعد في العلاج مرضى حصوات المرارة

الأحد 16 يناير 2022 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق طبيعية تساعد في العلاج مرضى حصوات المرارة



وكالات / سما /

المرارة تعد من أعضاء الجسم التي تقع عند الكبد، وعند إصابتها بالتهاب أو تكوين حصوات تتسبب في تعرض الشخص للشعور بألم شديد يصعب تحمله وتتسببب في إعاقة الحياة.

وهناك عدة أسباب مؤدية للإصابة بتكوين حصوات المرارة، كإفراز الكبد العصارة الصفراء، وزيادة صبغة البيليروبين، وعدم تطهير أو إفراغ المرارة بالكامل، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، أبرز وأهم النصائح الطبيعية التي تساعد في العلاج من حصوات المرارة ، ومنها:

- عصير التفاح

يساعد تناوله علي تلين حصوات المرارة، وبالتالي إخراج الحصوات، يمكنك تناوله باستمرار ولكن دون الإسراف فيه وخاصة إذا كنت مصاب بمرض السكر.

 - خل التفاح

يعد من أفضل المطهرات الطبيعية،  يمكنك وضع ملعقة منه علي طبق السلطة الخضراء يوميا للحصول علي فوائده التي لا تعد ولا تحصي، فلا تتردد في إستخدامه ولكن ليس علي معدة فارغة.

- الخرشوف

يحتوي على عناصر  غذائية مفيدة لتحسين وظيفة المرارة، فتناوله عد خيارا جيدا للتخلص من حصوات المرارة بكل سهولة في حالة تناولك له باستمرار.

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