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"نتفليكس" تفاجئ المشتركين بقرار جديد

الأحد 16 يناير 2022 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتفليكس" تفاجئ المشتركين بقرار جديد



وكالات / سما /

رفعت نتفليكس خطط أسعار اشتراكها الشهري في الولايات المتحدة لتبدأ من 10 دولار في الشهر بدلاً من 9 دولار للخطة التي لا تتضمن HD، بينما ارتفع سعر خطَّة الـ4K إلى 20 دولار في الشهر من 18 دولار.

أما الخُطَّة القياسية للشركة فارتفعت من 14 دولار إلى 15.5 دولار في الشهر، وتم تطبيق هذه الأسعار في كنداً أيضاً.

وأوضحت المنصة أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة على المشتركين الجدد فور اشتراكهم، بينما سيتم تطبيقها تدريجياً على المشتركين الحاليين، وسوف تنبههم الشركة قبلها بشهر عبر بريد إلكتروني.

يٌذكر أن أول اشتراك لنتفليكس كان دولار واحد شهرياً وأعلنت الشركة أول زيادة في أسعارها على الإطلاق في 2014، وحينها أعطت المستخدمين القدامى فرصة لمدة عامين قبل تطبيق الزيادة عليهم.

وتأتي هذه الزيادة بعد إدخال "نتفليكس" الألعاب إلى منصتها نهاية 2021.

وتعليقاً على الزيادة الأخيرة قال متحدث باسم "نتفليكس" لرويترز: "نُحدث أسعارنا حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه عالية الجودة".

وتحظى شبكة "نتفليكس" بالفعل، بثروة من المشتركين في جميع أنحاء أميركا، لكن إضافة المزيد من المشتركين الجدد يمثل تحديا لها في ظل زيادة أسعارها.

يشار إلى أن "نتفليكس" رفعت أسعارها في الولايات المتحدة بشكل شبه سنوي مؤخرا، حيث ارتفع سعر الخُطَّة القياسية من 11 إلى 13 دولار في 2019، ثم من 13 إلى 14 دولار في 2020، والآن مع بداية 2022 ارتفعت إلى 15.5 دولار.

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