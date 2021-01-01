  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الأمطار تؤجل مباراتين في دوري غزة

الأحد 16 يناير 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمطار تؤجل مباراتين في دوري غزة



غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم عن قرار تأجيل مباراتين من دوري الممتازة ودوري الثانية بسبب استمرار المنتخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية الملاعب.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي غزة الرياضي مع الهلال على ملعب فلسطين، ومباراة الأمل مع الرضوان على ملعب بيت لاهيا.

واضطر اتحاد الكرة لتأجيل بعض المباريات بسبب تأثر وتضرر أرضية الملاعب المذكورة أعلاه بعد معاينة طواقم الحكام لها وعدم صلاحية الملاعب لإقامتها.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن إعادة جدولة المباريات المؤجلة في الساعات القادمة.

#دوري غزة #اتحاد القدم

الأكثر قراءة اليوم

طلبة مدارس يغرقون في شواع غزة بفعل مياه الأمطار واستياء بين الأهالي (صور وفيديو)

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

كهرباء غزة توضح الجدول المعمول به في ظل المنخفض الجوي

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

الموت يفجع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

تحرير الرهائن المحتجزين بكنيس بتكساس ومقتل محتجزهم

الأخبار الرئيسية

ديوان الموظفين بغزة يعلن إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الصحة : 69 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة ولا وفيات

بينيت : أتحدث مع زعماء دول العالم ولا أحد يسأل عن القضية الفلسطينية و لن أقابل أبو مازن

جزائر

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

الاتصالات الفلسطينية