الأمطار تؤجل مباراتين في دوري غزة

غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم عن قرار تأجيل مباراتين من دوري الممتازة ودوري الثانية بسبب استمرار المنتخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية الملاعب.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي غزة الرياضي مع الهلال على ملعب فلسطين، ومباراة الأمل مع الرضوان على ملعب بيت لاهيا.

واضطر اتحاد الكرة لتأجيل بعض المباريات بسبب تأثر وتضرر أرضية الملاعب المذكورة أعلاه بعد معاينة طواقم الحكام لها وعدم صلاحية الملاعب لإقامتها.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن إعادة جدولة المباريات المؤجلة في الساعات القادمة.