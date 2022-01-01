اتحاد الكرة الخماسي يُكلف مدرب من غزة لتدريب منتخب فلسطين

رام الله / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عن تكليف نادر الحجار مدرباً لمنتخب فلسطين لكرة القدم الخماسي في غزة وإياد دويمة مدرباً لحراس المرمى لقيادة المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وسيقود الحجار تدريبات المنتخب بتجمعات تدريبية لاختيار أفضل العناصر التي ستمثل منتخب فلسطين الذي سيشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 التي ستقام في الفترة من 1-15 إبريل في الامارات.

واجتمع عضو الاتحاد صلاح أبو العطا رئيس لجنة كرة القدم الخماسي والشاطئية مع الحجار ودويمة بحضور الكابتن ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات لترتيب إقامة التجمع الاول للاعبين من أجل اختيار أفضل العناصر، حيث سيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين للانضمام إلى التجمع المقرر انطلاقه نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي انطلاق تجمع المنتخب تزامنا مع التجمع المقام في لبنان بمشاركة لاعبي الشتات بإشراف الكابتن أسامة شلبي.