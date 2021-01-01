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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 16 يناير 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرنوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأحد.

"هآرتس": 

- رئيس المحكمة العليا السابق هو الوسيط لنتنياهو لإتمام صفقة الاعتراف 

- مسلح في الولايات المتحدة احتجز رهائن في كنيس يهودي وقُتل دون وقوع إصابات 

- الموساد والشاباك يشاركون في برنامج لتأهيل طلاب المدارس الثانوية لإنتاج سلاح متطور

- أكثر من 10 أعضاء في الكونغرس يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حول وفاة المسن عمر عبد الجليل أسعد

- التحقيق مع عضو الكنيست أيمن عودة لأنه دفع بن غفير ومنعه من اقتحام غرفة أسير في المستشفى والتحقيق مع الأخير لإشهاره مسدسا بوجه منظمين للمركبات في موقف بتل أبيب 

"يديعوت أحرونوت": 

- صفقة حياته: دراما قانونية وسياسية بعد تقدم نتنياهو نحو صفقة الإقرار بالذنب 

- نتنياهو سيعترف بتهم الغش والخداع وخيانة الأمانة مقابل إلغاء بنود الحصول على الرشاوى

- عاصفة سياسية داخل حزب الليكود: 7 أعضاء كنيست من الليكود سينافسون على رئاسة الحزب في حال اعتزال نتنياهو 

- رئيس الحكومة السابق إيهود براك وصف صفقة نتنياهو بالعار 

- قلق في الائتلاف الحكومي من أن صفقة نتنياهو قد تؤدي إلى حل الحكومة

- أربعة وزراء أصيبوا بكورونا 

"معاريف": 

- نتنياهو طلب تدخل رئيس المحكمة العليا السابق للتوصل إلى اتفاق مع المستشار القانوني للحكومة 

- تظاهرات أمس امام منزل المستشار القانوني للمطالبة بعدم عقد صفقة مع نتنياهو 

- عدد مرضى كورونا الذين يعانون أوضاعا صعبة وصل إلى 400

- التحقيق مع قائد الوحدة الذي أطلق الرصاص وقتل ضابطين كبار لاعتقاده أنهما "مخربين" 

#الصحف الإسرائيلية

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