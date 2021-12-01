ديوان الموظفين بغزة يعلن إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

غزة/ سما /

أعلن ديوان الموظفين العام عن ايقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين على حد سواء من غير الحاصلين على التطعيم الخاص بفيروس كورونا بما في ذلك المتقدمين للمسـابقات الوظيفية بكافة مراحلهابعد 72 ساعة من تاريخ هذا التنويه.

وأمل من الاخوة المواطنين والموظفين الراغبين في الاستفادة من خدمات الديوان المختلفة الاسراع في تلقي التطعيم..

وجاء القرار استنادا إلى قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (156) المنعقدة بتاريخ 01/12/2021 والخاص بتكليف الوزارات والمؤسس ات الحكومية بربط الخدمات الحكومية التي يتلقاها المواطنون

ونوه أنه على المواطنين والموظفين الذين يمنع تطعيمهم لظروف صحية مراجعة وزارة الصحة - دائرة الطب الوقائي بعيادة الرمال للحصــول على كتاب يفيد بأسباب منع تلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا ومن ثم مراجعة ديوان الموظفين بالخصوص .