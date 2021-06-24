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الأسرى: الأسير المصاب أحمد محمود بحاجة لمتابعة صحية مستعجلة

الأحد 16 يناير 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسير أحمد محمد أحمد محمود من بورين في نابلس، يعاني أوضاعا صحية صعبة بحاجة إلى متابعة سريعة.

وأصيب الأسير محمود بعيار ناري قبل اعتقاله بثلاثة أشهر في آذار 2021، نقل على أثره الى المستشفى وتم إخراج غالبية الشظايا من جسمه، وكان من المفترض أن يخضع لعملية جراحية لاستكمال العلاج، إلا أن قوات الاحتلال اعتقلته قبل ذلك.

وبحسب محامية الهيئة، فإن طبيبا في مستشفى العفولة أكد للأسير محمود أنه بحاجة لعملية جراحية مستعجلة لاستئصال جزء من خصيته اليسرى، لوجود شظية قريبة جدا من الشرايين.

يذكر أن قوات الاحتلال أعتقلت الأسير محمود من منزله يوم 24/6/2021، واقتادته وهو مكبل بالسلاسل ومعصوب الأعين إلى معسكر حوارة، وقام الجنود بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه، ووضعوا سلما حديديا فوق جسده وساروا فوقه متعمدين الضغط على مكان إصابته.

#هيئة الأسرى

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