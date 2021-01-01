بلدية خان يونس ومصلحة المياه تشرعان بتنفيذ مشروع لتصريف الأمطار في حي المحطة

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من مؤسسة ضد الجوع الأسبانية بتنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار في حي المحطة، لإصلاح وصيانة الخط المتضرر من العدوان الإسرائيلي الأخير خلال شهر مايو عام 2021م.

وأكد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أن البلدية تسعى جاهدة من أجل تأمين الدعم المادي المطلوب للنهوض بواقع المدينة في شتى القطاعات، وتجاوز محنة الحصار الظالم الذي يتعرض له أبناء شعبنا من العدو الغاشم، مشيرًا إلى معاناة البلدية المستمرة بفعل العدوان الصهيوني الذي استهدف شبكات الطرق وخطوط المياه وتصريف الأمطار والصرف الصحي في كل الأحياء بالإضافة إلى البيوت السكنية.

ولفت د. البطة إلى أهمية مشروع تمديد خطوط لتصريف مياه الأمطار وصيانة بعض الأجزاء المتضررة منه في حي المحطة والذي من شأنه تعزيز خدمات البلدية وتحسين واقعها ووضع الحلول الملائمة لمشكلة تصريف الأمطار التي تفاقمت بالحي نتيجة استهداف الاحتلال الخط الرئيس، مشددًا على أن البلدية مستمرة في تقديم خدماتها للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشكر د. البطة مؤسسة العمل ضد الجوع على دعمها لمشاريع بلدية خان يونس في قطاعات المياه والصرف الصحي ومن بينها مشروع خط تصريف الأمطار للمساعدة في التخفيف من معاناة المواطنين التي تفاقمت جراء استهداف البنية التحتية وشبكات الطرق في خان يونس سيما في حي المحطة.

وفي ذات السياق بين رئيس قسم الصرف الصحي بالبلدية م. محمـد أبو شعر أهمية المشروع البالغة كلفته (250) ألف دولارًا والذي يشمل أعمال إنشاء خط خرساني في باطن الأرض بقطر (80) سم وبطول (70) مترًا، بالإضافة إلى صيانة وتجهيز خط الأمطار قطر (2) متر بطول (120) متر، وكذلك تركيب المناهل الرئيسية ومصافي مياه الأمطار في جميع الطرق التي استهدفتها طائرات الاحتلال في الحي المذكور ومنها شارع رقم (5) عمر المختار وشارع المارس والسكة الحديد.

وأشار أبو شعر إلى أن المشروع يشمل تعبيد كافة الأجزاء المتضررة في المناطق المذكورة بالإضافة إلى توفير ساعات عمل للآليات لتنظيف برك تجميع الأمطار في خان يونس.