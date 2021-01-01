  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الفيضانات تغمر الطرقات وتحاصر عدة أحياء وسط إسرائيل

الأحد 16 يناير 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفيضانات تغمر الطرقات وتحاصر عدة أحياء وسط إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

غمرت الفيضانات اليوم الأحد، عدة مناطق في مدن وسط إسرائيل جراء الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يومين.

 
وأفادت القناة 7 العبرية أن الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة حاصرت أحد الأحياء بشكل كامل في مدينة اللد، وفرق الإنقاذ تعمل على إخلاء المنازل في حي نفيه يراك في ظل ارتفاع منسوب المياه هناك.
 
وذكرت أن حوالي 18000 إسرائيلي في حي جاني أفيف محاصرون بسبب الفيضانات، وأبلغت البلدية السكان أن طريق الدخول والخروج للحي يتم فقط بالقطار.
 
وأشارت إلى أن الفيضانات غمرت مناطق أخرى وطرقات في وسط إسرائيل، في بتاح تكفا، ويفنه، ونتانيا، حيث أغلقت الشوارع وتحولت إلى برك مياه.
 
ومن المتوقع أن تضعف الأمطار تدريجياً في الشمال والوسط، ومن المرتق أن يكون غدا الإثنين يوم صاف لكن البرد القارس سيستمر، فيما تنخفض درجة الحرارة يوم الثلاثاء بشكل كبير وستصبح أكثر برودة ، لكن بدون أمطار وسيكون الجو غائما جزئيا.
 

الأكثر قراءة اليوم

طلبة مدارس يغرقون في شواع غزة بفعل مياه الأمطار واستياء بين الأهالي (صور وفيديو)

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

كهرباء غزة توضح الجدول المعمول به في ظل المنخفض الجوي

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

يديعوت: صفقة محتملة مع نتنياهو قد تحدث انفجارا سياسيا بتل أبيب

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

الموت يفجع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

الأخبار الرئيسية

ديوان الموظفين بغزة يعلن إيقاف كافة خدماته للمواطنين والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

الصحة : 69 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة ولا وفيات

بينيت : أتحدث مع زعماء دول العالم ولا أحد يسأل عن القضية الفلسطينية و لن أقابل أبو مازن

جزائر

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

الاتصالات الفلسطينية