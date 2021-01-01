الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين – نابلس

نابلس / سما /

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة الناقورة، قرب مستوطنة "شافي شمرون"، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال أعادت إغلاق البوابة، التي تشكل منفذا رئيسيا للمواطنين الذين يتنقلون بين محافظتي جنين ونابلس، بعد تمكن الأهالي من فتحها، في وقت لاحق.

وأضاف أن قوات الاحتلال استعدت المزيد من جنودها في محيط البوابة، وجرى تحويل خط المرور عبر بلدة سبسطية باتجاه مدينة نابلس.

يذكر أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المواطنين في البلدات والقرى الواقعة شمال غرب نابلس منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتعيق حركتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين قرب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.