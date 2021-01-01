  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : 69 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة ولا وفيات

الأحد 16 يناير 2022 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 69 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة ولا وفيات



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 20 حالة، بعد إجراء 430 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أنها لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ191634 إصابة.

فيما وصل عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس إلى 1275 حالة، والمتعافين 188628 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 1731 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  54 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخصاً.

الأكثر قراءة اليوم

طلبة مدارس يغرقون في شواع غزة بفعل مياه الأمطار واستياء بين الأهالي (صور وفيديو)

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

كهرباء غزة توضح الجدول المعمول به في ظل المنخفض الجوي

يديعوت: صفقة محتملة مع نتنياهو قد تحدث انفجارا سياسيا بتل أبيب

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

الموت يفجع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

الأخبار الرئيسية

بينيت : أتحدث مع زعماء دول العالم ولا أحد يسأل عن القضية الفلسطينية و لن أقابل أبو مازن

جزائر

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

النقب

هآرتس: حكومة بين فكي كماشة.. هل يبدو دخول النقب كدخول شارون إلى الأقصى؟

بدعوة من رئاسة الجمهورية: وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر لمناقشة هذه الملفات

الاتصالات الفلسطينية