رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، خبر الوضع الصحي الخطير للأسير ناصر أبو حميد، الذي ما زال في حالة غيبوبة لليوم الـ12 على التوالي، وتجاهل سلطات الاحتلال طلبات الإفراج عنه، لنقله للعلاج.

كما تناولت الصحف، خبر وقوع إصابات خلال مواجهات واقتحامات لقوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية، ووصول وفود الفصائل إلى الجزائر تباعا لمحادثات منفصلة مع المسؤولين الجزائريين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر قرارا بترقية العميد العبد إبراهيم خليل إلى رتبة لواء وتعيينه مديرا عاما للدفاع المدني

- الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة لليوم الـ11 على التوالي

- بدعوة من رئاسة الجمهورية: وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر

- استمرار التأثر بالمنخفض الجوي والشرطة والدفاع المدني يهيبان بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة

- "الخارجية": ليبيا تقرر التعامل مع المعلم الفلسطيني أسوة بزميله الليبي

- العثور على جثة عليها آثار طعن في النقب وإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالناصرة

- اعتماد فلسطين كأول دولة عربية في "القرية العالمية" بولاية كاليفورنيا

- 8 وفيات و332 إصابة جديدة بـ"كورونا" و310 حالات تعاف

- "أوميكرون" تفرغ رفوف المتاجر في الولايات المتحدة

- إسرائيل تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا في عطلة نهاية الأسبوع

- تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

* "الأيام":

- إصابات خلال مواجهات واقتحامات لقوات الاحتلال في مناطق عدة

- الأسير أبو حميد في غيبوبة لليوم الـ11 على التوالي والاحتلال يتجاهل طلبات الإفراج عنه لنقله للعلاج

- وفود الفصائل تصل إلى الجزائر تباعا لمحادثات منفصلة مع المسؤولين الجزائريين

- إغلاق مجمع المحاكم الشرعية في نابلس بسبب "كورونا"

- "الوباء": 8 وفيات ورصد 332 إصابة

- تداعيات المنخفض: تعطيل الدراسة في القطاع و"الأرصاد" تحذر من موجة صقيع مساء اليوم

- الأردن: تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- أميركا: مسلح يحتجز رهائن بكنيس يهودي في تكساس

- إسرائيل: تسجيل 50,366 إصابة جديدة بـ"كورونا".. خبراء يتوقعون بلوغ موجة الوباء ذروتها هذا الأسبوع

- للمرة الثانية خلال 3 أشهر.. طائرة اللواء الليبي حفتر تحط في إسرائيل

- تسونامي في تونغا واليابان وتحذيرات في الولايات المتحدة وتشيلي بعد ثوران بركاني هائل

* "القدس":

- الجزائر تبدأ باستقبال ممثلي الفصائل لبحث ملف المصالحة الفلسطينية

- بتسليم: إسرائيل تفرض معازل على مواطني الأغوار والتدريبات العسكرية حجة لترحيلهم وتدمير مزروعاتهم

- تعليق الدراسة في القطاع وإرشادات بالضفة.. الأمطار الغزيرة تغرق غزة

- 8 وفيات و332 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

- احتجاز رهائن بكنيس يهودي في تكساس

- دعوات لأوسع حشد شعبي مساند لأهالي النقب

- "الصحة" الإسرائيلية ترفض إصدار "شارة خضراء" للمؤمّنين الفلسطينيين

- الأسير أبو حميد ما زال في غيبوبة وإسرائيل غير جادة بالإفراج عنه

- إصابات واعتقالات في مخيم الدهيشة