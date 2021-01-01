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الدفاع المدني بغزة ينفّذ 152 مهمة خلال المنخفض الجوي

الأحد 16 يناير 2022 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة ينفّذ 152 مهمة خلال المنخفض الجوي



غزة/ سما /

نفذت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، 152 مهمة مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.

وأوضح جهاز الدفاع المدني في بيان له، الأحد، أن هذه المهام نفذت منذ ظهر الخميس الماضي وحتى مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أنّ طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي تركزت، في تجمّعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وحرائق.

وبين أن فرق الإنقاذ تعاملت مع تطاير ألواح معدنية في 7 منازل، وتنفيذ 11 جولة تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 82 مهمة شفط مياه من (منازل وبرك).

وأشار الجهاز إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب 15 سيارة علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما أخلت 5 مواطنين من منزلهم، بالإضافة لمعاينة 14 منزلاً متضررًا بالمياه، وإزالة شجرة سقطت بفعل الرياح والأمطار.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء أخمدت 9 حرائق، فيما نقلت طواقم الإسعاف 7 مواطنين للمستشفيات.

وأشار إلى أن أطقمه لا زالت قيد الاستنفار من أجل تلبية استغاثات المواطنين والتعامل مع أي طارئ، داعيًا المواطنين الاتصال على الرقم 102 في حال التعرض لأي حادث أو طارئ.

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