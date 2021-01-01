أكثر من 100 معتقل في النقب

القدس المحتلة / سما /

بلغ عدد المُعتقلين في أعقاب الاحتجاجات والمواجهات التي شهدتها منطقة النقب بعد عملية تجريف أراض وغرس الأشجار في منطقة سهل بئر السبع أكثر من 100 فلسطيني بينهم قُصّر.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المحكمة مددت اعتقال أكثر من 50 منهم، فيما أطلقت سراح الباقين للحبس المنزلي.

وتواصل المحاكم الإسرائيلية النظر في الاستئنافات المقدمة إليها من قبل الشرطة ومحامو الدفاع عن المعتقلين، فيما لا يزال أحد الشبان البدو يرقد في المستشفى إثر إصابته بعيار مطاطي في رأسه ووصفت حالته بالخطيرة لكنها مستقرة.