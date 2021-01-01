  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

أكثر من 100 معتقل في النقب

الأحد 16 يناير 2022 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 100 معتقل في النقب



القدس المحتلة / سما /

 بلغ عدد المُعتقلين في أعقاب الاحتجاجات والمواجهات التي شهدتها منطقة النقب بعد عملية تجريف أراض وغرس الأشجار في منطقة سهل بئر السبع أكثر من 100 فلسطيني بينهم قُصّر.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المحكمة مددت اعتقال أكثر من 50 منهم، فيما أطلقت سراح الباقين للحبس المنزلي.

وتواصل المحاكم الإسرائيلية النظر في الاستئنافات المقدمة إليها من قبل الشرطة ومحامو الدفاع عن المعتقلين، فيما لا يزال أحد الشبان البدو يرقد في المستشفى إثر إصابته بعيار مطاطي في رأسه ووصفت حالته بالخطيرة لكنها مستقرة.

الأكثر قراءة اليوم

طلبة مدارس يغرقون في شواع غزة بفعل مياه الأمطار واستياء بين الأهالي (صور وفيديو)

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

كهرباء غزة توضح الجدول المعمول به في ظل المنخفض الجوي

يديعوت: صفقة محتملة مع نتنياهو قد تحدث انفجارا سياسيا بتل أبيب

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

الموت يفجع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

الأخبار الرئيسية

الصحة : 69 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة ولا وفيات

بينيت : أتحدث مع زعماء دول العالم ولا أحد يسأل عن القضية الفلسطينية و لن أقابل أبو مازن

جزائر

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

النقب

هآرتس: حكومة بين فكي كماشة.. هل يبدو دخول النقب كدخول شارون إلى الأقصى؟

الاتصالات الفلسطينية