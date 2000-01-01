  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طالع حالة الطرق بشوراع غزة في ظل المنخفض الجوي

الأحد 16 يناير 2022 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طالع حالة الطرق بشوراع غزة في ظل المنخفض الجوي



غزة / سما /

قالت إدارة المرور والنجدة، اليوم الأحد، إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ولفتت إلى أنه في ظل تعرض البلاد لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار، يتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لإتضاح الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة.

ونوهت لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء المسار الغربي من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة المسار الشمالي من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط. 

#المنخفض الجوي #حالة الطرق #شرطة المرور

الأكثر قراءة اليوم

طلبة مدارس يغرقون في شواع غزة بفعل مياه الأمطار واستياء بين الأهالي (صور وفيديو)

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

كهرباء غزة توضح الجدول المعمول به في ظل المنخفض الجوي

يديعوت: صفقة محتملة مع نتنياهو قد تحدث انفجارا سياسيا بتل أبيب

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

امطار غزيرة اليوم وموجة صقيع وانجماد غدا

الموت يفجع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

الأخبار الرئيسية

الصحة : 69 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة ولا وفيات

بينيت : أتحدث مع زعماء دول العالم ولا أحد يسأل عن القضية الفلسطينية و لن أقابل أبو مازن

جزائر

6 فصائل فلسطينية تصل الجزائر لتقدم رؤيتها حول المصالحة

سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

النقب

هآرتس: حكومة بين فكي كماشة.. هل يبدو دخول النقب كدخول شارون إلى الأقصى؟

الاتصالات الفلسطينية