طالع حالة الطرق بشوراع غزة في ظل المنخفض الجوي

غزة / سما /

قالت إدارة المرور والنجدة، اليوم الأحد، إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ولفتت إلى أنه في ظل تعرض البلاد لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار، يتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لإتضاح الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة.



ونوهت لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وأشارت إلى استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء المسار الغربي من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة المسار الشمالي من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط.