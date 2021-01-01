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إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض الجوي

الأحد 16 يناير 2022 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض الجوي



غزة / سما /

وجهت وزارة الزراعة بغزة، عدة إرشادات للمزارعين للتعامل مع المنخفض الجوي، مع دخوله المنطقة، داعية إياهم لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أضرار المنخفض، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل هطول مياه الأمطار.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن معدلات هطول الأمطار تجاوزت الـ (181 مل) وهو ما يفوق إجمالي موسم الشتاء الفائت بأكمله.

من جانبه توقع الراصد الجوي لمعا داوود الطروة، أن يطرأ اليوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق.

فيما يلي إرشادات هامة يتوجب على المزارعين الالتزام بها لتجنب أضرار المنخفضات الجوية:

1- عمل قنوات مائية لتصريف تجمع مياه في ظل ارتفاع معدلات الهطول عن معدلها للعام الماضي، حيث تجاوزت المعدلات الامطار

2- عمل سواتر ترابية على حدود المزارع لحماية المحاصيل الزراعية من الغرق.

3- ضرورة التواصل مع مديريات الزراعة والبلديات في حال حدوث أية طوارئ.

4- أخذ الاحتياطات والتدابير لاحتمال فتح العبارات والسدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 
#المزارعين #المنخفض الجوي

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