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بايدن يشجب معاداة السامية بعد حادث الكنيس في تكساس

الأحد 16 يناير 2022 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يشجب معاداة السامية بعد حادث الكنيس في تكساس



وكالات

شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن رجال الشرطة والأمن، لأنهم تمكنوا من إنقاذهم أربعة رهائن في كنيس كوليفيل في تكساس، وشجب معاداة السامية.

وأضاف بايدن، في تصريح نشره البيت الأبيض: "أنا ممتن للعمل الدؤوب من جانب عناصر هيئات حماية القانون على جميع المستويات، الذين عملوا معا وبشجاعة لإنقاذ الرهائن اسمحوا لي أن أوضح لمن ينوي نشر الكراهية: سنقف ضد معاداة السامية وتصاعد التطرف في البلاد".

يوم أمس السبت، احتجز مسلح رهائن في كنيس "بيث إسرائيل" في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.

ولاحقا، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن محتجز الرهائن في كوليفيل هو شقيق الباكستانية عافية صديقي الملقبة بـ"سيدة القاعدة" والتي أدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أمريكي في أفغانستان، وتقبع في أحد السجون الأمريكية بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 86 عاما، وأنه نفذ عمليته للمطالبة بالإفراج عنها.

وفي ساعة متأخرة مساء السبت أعلنت السلطات أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن وأن محتجزهم لقي مصرعه.

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